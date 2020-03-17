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بعد تأجيل طعن المتهمين.. تعرف على محطات مرتبطة بـ"أحداث عنف العدوة"

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:00 ص
بعد تأجيل طعن المتهمين.. تعرف على محطات مرتبطة بـ"أحداث عنف العدوة" محكمة،ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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اقتربت محكمة النقض من الفصل فى طعون المتهمين فى قضية أحداث عنف العدوة، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد من محكمة جنايات المنيا، بعد تأجيل الجلسة 24 مارس الجارى، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها .

المحطة الأولى... أولى جلسات إعادة المحاكمة

فى 3 يونيو 2015 نظرن محكمة جنايات المنيا أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الموضوع الثانية بعد حصولهم على أحكام بالمؤبد والإعدام من محكمة الموضوع الثانية.

المحطة الـ 2... إخلاء سبيل 269

ـ فى جلسة 15 مارس 2016 المحكمة تقرر إخلاء سبيل 269 متهمًا على ذمة القضية.

 

المحطة الـ3.. معاينة مكان الأحداث

طالب دفاع محمد بديع في الجلسة التي عقدت في 19 مايو 2016، بأن تنتدب المحكمة أحد أعضائها لمعاينة مكان قنص شهيد الأحداث.

 

المحطة الـ4.. هتافات ضد "بديع"

فى جلسة التي عقدت بتاريخ 28 نوفمبر 2016 ردد المتهمون هتافات ضد جماعة الإخوان ومرشدها، ومنها "يسقط حكم المرشد".

 

المحطة الـ5.. فيديوهات للأحداث

فى جلسة مايو 2017 بدأت محكمة الجنايات فض أحراز القضية، وظهر فى الفيديوهات تعدى المتظاهرين بالضرب على ضباط وأفراد المركز، كما ظهر سرقة محتويات وأسلحة المركز.

 

المحطة الـ6 .. تمسك الدفاع بفض الأحراز

تمسك دفاع المتهمين بفض جميع احراز القضية، ولعل أبرزها الفيديوهات التي تظرهر احداث الشغب بشوارع العدوة.

 

المحطة الـ7.. القبض على 9 متهمين

في 27 نوفمبر 2017 أمرت المحكمة بإلقاء القبض على 9 من المتهمين المخلى سبيلهم لظهورهم فى الفيديوهات الشغب التي عرضتها المحكمة.

 

المحطة الـ8.. حجز الدعوى للحكم

فى 6 مايو 2018 قررت محكمة حجز القضية لجلسة 29 يوليو 2018 للحكم، والتي مدت فيه المحكمة الدعوى للحكم بجلسة 23 سبتمبر.

 

المحطة الـ 9.. المؤبد والبراءة

فى جلسة 23 سبتمبر 2018 قضت المحكمة بالسجن المؤبد لبديع و87 متهماً، واعتبار حكم الإعدام قائماً فى حق 4 متهمين بـ"أحداث عنف العدوة"، وصدرت احكام بالمشدد والبراءة على باقى المتهمين

 

المحطة الـ 10 .. طعن المتهمين

حددت محكمة النقض جلسة 25 فبراير 2020 لنظر طعن المتهمين واستمعت لطلبات الدفاع واجلت القضية 24 مارس 2020.

وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع تجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهمًا من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 683 متهما من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقًا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق.

 

 

 


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