اليوم السابع
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بريطانيا تعزل الحوامل بمنازلهن لمدة 3 شهور لتجنب الإصابة بكورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:39 م
بريطانيا تعزل الحوامل بمنازلهن لمدة 3 شهور لتجنب الإصابة بكورونا حوامل
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن إعلان الحكومة بأنه سيتم إخبار النساء الحوامل في المملكة المتحدة بأن عليهن البقاء في المنزل لمدة ثلاثة أشهر بداية من عطلة نهاية الأسبوع القادمة لأنهن من بين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي، حيث أضافت الحكومة البريطانية السيدات الحوامل إلى قائمة الأشخاص "المعرضين للخطر" لأول مرة إلى جانب كبار السن وذوي الحالات الصحية.
 
 
وقال المسئولون إن الإجراء احترازي لأنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان COVID-19 يشكل تهديدا كبيرا للأمهات الحوامل، ومع ذلك، قال كبير الأطباء في إنجلترا سابقًا إنه لا يعتقد أن النساء الحوامل يجب أن يبدأن القلق بشأن نقل فيروسات التاجية إلى أطفالهن، فلا يوجد حاليًا أي دليل سريري يشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق الرحم أو من خلال الرضاعه الطبيعة من الأم الحامله للمرض إلى الطفل حديثى الولادة أو الجنين. 
 
ووفقا لتقرير لديلى ميل البريطانية ، كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم أن الحكومة أضافت السيدات الحوامل  إلى قائمة الأشخاص "المعرضين للخطر" إلى جانب كبار السن وذوي الظروف الصحية.
 
فمن المتوقع أن تعاني الغالبية العظمى من النساء الحوامل من أعراض خفيفة أو معتدلة فقط لأن الأعراض الأكثر حدة مثل الالتهاب الرئوي تبدو أكثر شيوعًا في كبار السن، أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو حالات طويلة الأمد، وحتى الان لم يتم الإبلاغ عن وفيات لنساء حوامل بسبب فيروس كورونا في الوقت الحالي.
 
ووفقا لما أعلنت الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد " إذا كنت حاملاً، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من امرأة غير حامل ، إذا كنت تعاني من حالة كامنة ، مثل الربو أو مرض السكري ، فقد تكون أكثر سوءًا إذا كنت مصابًا بالفيروس التاجي لأنه يشكل خطرًا أعلى على من يعانون من حالات صحية كامنة".

الحمل

كورونا

فيروس كورونا

الفيروس التاجى

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