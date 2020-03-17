اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:33 م
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باكستان تعلن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:53 ص
باكستان تعلن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا عمر خان رئيس وزراء باكستان
رويترز

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أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم الثلاثاء عن وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا، وورد الإعلان على بوابة إلكترونية دشنتها الوزارة اليوم لتتبع انتشار المرض في البلاد، وقالت الوزارة إن عدد حالات حتى الآن 195.
 
وقالت وزيرة الصحة في البنجاب ياسمين رشيد إن المريض نقل إلى مستشفى في حالة حرجة، وإنه سافر عدة مرات إلى إيران التى انتقلت العدوى منها لمعظم المصابين في باكستان.
 
وكان وزير الإعلام فى إقليم السند مرتضى وهاب، اليوم الثلاثاء، إصابة خمس حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى الإقليم ، وقال وهاب، فى تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، إنه تم إجراء 234 اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا حيث تبين إصابة 119 شخصًا بالفيروس فى مدينة سوكور بإقليم السند، بينما كشفت الاختبارات 36 إصابة بالفيروس فى باقى الإقليم ويخضع 34 آخرين للعلاج وتعافى شخصان.
 
وكانت باكستان طالبت برفع حظر التجول والحصار العسكرى على الكشميريين فى جامو وكشمير المحتلة من جانب الهند، إثر تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا فى الوادى؛ وذلك لتمكين جهود الإغاثة.

فيروس كورونا

كورونا

باكستان

وفاه

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