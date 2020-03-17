انقذ أسرتك فى الطوارئ واعرف مكونات حقيبة الإسعافات الأولية

كتبت فاطمة خليل

حقيبة الإسعافات الأولية من الأشياء الأساسية التى يجب أن تنفذها فى منزلك، حيث قد تساعدك فى أى حالة من حالات الطوارئ الطبية التى قد تحدث لأى فرد من أفراد الأسرة، وفى هذا التقرير نتعرف على الأشياء التى يجب عليك الاحتفاظ بها فى حقيبة الإسعافات الأولية فى منزلك، بحسب ما ذكر موقع "كلايفند كلينيك".

مكونات حقيبة الإسعافات الأولية فى منزلك

في حالة الطوارئ تأكد من أن لديك أدوية ومستلزمات للاحتياجات الطبية الخاصة بك وأسرتك، وتتضمن هذه العناصر:

-قائمة الأدوية التى تستخدمها لمدة أسبوع على الأقل، وضع علامة على التقويم الخاص بك بعد فترة 6 أشهر لمعرفة الوصفات الطبية منتهية الصلاحية واستبدالها بأخرى جديدة إذا لزم الأمر.

-حقيبة إسعاف أولية توصي مؤسسة الصليب الأحمر بحقيبة إسعافات أولية يجب أن تحصل عليها كل أسرة وتشمل لوازم ضمادات أساسية.

-دواء للحساسية لأفراد الأسرة الذين يعانون من الحساسية الشديدة.

-بخاخ لأفراد الأسرة الذين يحتاجون إليه.

-لوازم الطوارئ لأفراد الأسرة المصابين بداء السكري، وهذا يشمل عدة أيام من الأدوية والحقن ومستلزمات اختبار جلوكوز الدم ومبرد الأنسولين.

-جهاز استنشاق إضافي لأي شخص يعاني من الربو. أسبرين يساعد فى سيولة الدم وقد يكتبه لك الطبيب للوقاية من السكتات القلبية إذا كنت معرضا لها.

-أدوية للأطفال والرضع، تعتبر الزجاجات والحفاضات الخاصة بالأطفال من الأمور الحاسمة في الحفاظ على سلامة الأطفال وصحتهم.

-شاش وقطن طبى.

مسكنات الألم وخافضات الحرارة.

-ترمومتر لقياس درجة الحرارة.

-جهاز لقياس الضغط وجهاز لقياس السكر فى المنزل.

-رباط ضاغط .

-ملقاط طبى وكشاف.