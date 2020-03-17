اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:33 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

انقذ أسرتك فى الطوارئ واعرف مكونات حقيبة الإسعافات الأولية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:00 م
انقذ أسرتك فى الطوارئ واعرف مكونات حقيبة الإسعافات الأولية شنطة الاسعافات الاولية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حقيبة الإسعافات الأولية من الأشياء الأساسية التى يجب أن تنفذها فى منزلك، حيث قد تساعدك فى أى حالة من حالات الطوارئ الطبية التى قد تحدث لأى فرد من أفراد الأسرة، وفى هذا التقرير نتعرف على الأشياء التى يجب عليك الاحتفاظ بها فى حقيبة الإسعافات الأولية فى منزلك، بحسب ما ذكر موقع "كلايفند كلينيك".

مكونات حقيبة الإسعافات الأولية فى منزلك

في حالة الطوارئ تأكد من أن لديك أدوية ومستلزمات للاحتياجات الطبية الخاصة بك وأسرتك، وتتضمن هذه العناصر:

-قائمة الأدوية التى تستخدمها لمدة أسبوع على الأقل، وضع علامة على التقويم الخاص بك بعد فترة 6 أشهر لمعرفة الوصفات الطبية منتهية الصلاحية واستبدالها بأخرى جديدة إذا لزم الأمر.

-حقيبة إسعاف أولية توصي مؤسسة الصليب الأحمر بحقيبة إسعافات أولية يجب أن تحصل عليها كل أسرة وتشمل لوازم ضمادات أساسية.

-دواء للحساسية لأفراد الأسرة الذين يعانون من الحساسية الشديدة.

-بخاخ لأفراد الأسرة الذين يحتاجون إليه.

-لوازم الطوارئ لأفراد الأسرة المصابين بداء السكري، وهذا يشمل عدة أيام من الأدوية والحقن ومستلزمات اختبار جلوكوز الدم ومبرد الأنسولين.

-جهاز استنشاق إضافي لأي شخص يعاني من الربو. أسبرين يساعد فى سيولة الدم وقد يكتبه لك الطبيب للوقاية من السكتات القلبية إذا كنت معرضا لها.

-أدوية للأطفال والرضع، تعتبر الزجاجات والحفاضات الخاصة بالأطفال من الأمور الحاسمة في الحفاظ على سلامة الأطفال وصحتهم.

-شاش وقطن طبى.

مسكنات الألم وخافضات الحرارة.

-ترمومتر لقياس درجة الحرارة.

-جهاز لقياس الضغط  وجهاز لقياس السكر فى المنزل.

-رباط ضاغط .

-ملقاط طبى وكشاف.


شنطة الاسعافات الاولية

مكونات شنطة الاسعافات الاولية

مكونات شنطة الاسعافات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة