اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:20 م
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المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تعلن أول إصابة بكورونا بين موظفيها

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:41 ص
المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تعلن أول إصابة بكورونا بين موظفيها مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية CDC
كتبت إيناس البنا

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أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC إصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا بعد الاشتباه به، وتم تشخيصه وجاءت نتائجه إيجابية. 
 
وأوضحت المراكز، فى بيان لها، أن هذا أول عامل يصاب بعدوى الفيروس التاجى، مؤكدة أن العامل لم يشارك فى أى تجارب على الفيروس COVID-19 ولم يكن فى مكان العمل منذ 6 مارس.
 
cdc-building
 
وأضافت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن الموظف، لم تظهر عليه الأعراض فى ذلك الوقت، لكن بعد ظهور الأعراض اتخذ الإجراء المناسب للعامل من إجراءات العزل فى المنزل، ووضحت أنه سيتم التعامل من مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مع كل حالة بأقصى قدر من الاحترام للخصوصية، بينما يقوم أيضًا بإبلاغ الموظفين المحتملين المتأثرين واتخاذ تدابير سريعة للحد من انتشار الفيروس.
 
وقالت الوكالة إنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس فى مكان العمل.
 
وأضافت المراكز "الخطوات شملت تشجيع الموظفين المرضى على البقاء فى المنزل، وزيادة وتيرة تنظيف مرافق مراكز السيطرة على الأمراض، وإلغاء الاجتماعات الكبيرة وسفر الموظفين، وزيادة استخدام العمل عن بعد بين الموظفين، وتشجيع الابتعاد الاجتماعى وغيرها من الإجراءات الوقائية".

فيروس كورونا

المراكز الامريكية للسيطرة على الامراض

انتشار فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

CDC

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