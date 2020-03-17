العاهل المغربى: أوامر للجيش بإنشاء مراكز طبية مجهزة

كتب محمد شرقاوى

أصدر العاهل المغربى محمد السادس، أوامر للجيش بإنشاء مراكز طبية مجهزة، وذلك خلال نبأ عاجل لها على قناة العربية.

وكان العاهل المغربى محمد السادس أصدر عفوا ملكيا استثنائيا لـ201 من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المغرب، وذكرت وزارة العدل المغربية فى بيان لها ، اليوم الأربعاء ، أن العفو الملكى يأتى فى إطار النهج الإنسانى للعاهل المغربى مراعاة للاعتبارات الإنسانية للنزلاء المرضى والمسنين، وتحفيزا منه لمن هم على حسن السيرة والسلوك طيلة مدة تنفيذهم للعقوبة الصادرة فى حقهم فى احترام تام للقوانين والضوابط الجارى بها العمل، وانخرطوا بشكل إيجابى فى البرامج التأهيلية والإدماجية.

يذكرأن، أعربت المغرب عن تقديرها جهود واشنطن وتأمل بدينامية بناءة للسلام فى الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وأعلنت المغرب أنها ستدرس بتريث تفاصيل خطة السلام الأمريكية، وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اقترح أمس الثلاثاء، ما وصفه بحل واقعى بدولتين للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى يشترط إقامة دولة فلسطينية ترفض ما وصفه بـ"الإرهاب" بشكل صريح وتجعل القدس "عاصمة لا تتجزأ لإسرائيل"، مؤكدا أن رؤيته تقدم فرصة رابحة للجانبين وحل واقعى بدولتين يعالج المخاطر التى تشكلها الدولة الفلسطينية على أمن إسرائيل.

قال الرئيس الأمريكى، إن الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تقوم إلا وفقًا "لشروط" عدة بما فى ذلك "رفض صريح للإرهاب". ويمكن أن تكون هناك "عاصمة فلسطينية فى القدس الشرقية"، مضيفا "واشنطن مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراض محتلة".