اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تشدد فحص الأجانب مع تحول الإصابات الخارجية لكورونا لأكبر خطر

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:35 ص
الصين تشدد فحص الأجانب مع تحول الإصابات الخارجية لكورونا لأكبر خطر كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت الصين ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، إذ فاق عدد إصابات القادمين من الخارج عدد حالات العدوى المحلية لليوم الرابع على التوالي مما دفع بعض أجزاء من البلاد لتشديد مراقبة المسافرين الأجانب.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن البر الرئيسي للصين سجل أمس الاثنين 21 حالة إصابة جديدة مقارنة مع 16 في اليوم السابق. ومن بين الحالات الجديدة 20 مسافرا من الخارج.

وفي المقابل سجل البر الرئيسي للصين حالة إصابة واحدة لعدوى محلية أمس الاثنين في ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط البلاد حيث بدأ ظهور المرض الذي يشبه الأنفلونزا في البشر نهاية العام الماضي.

وظهرت تسع من الحالات الجديدة للقادمين من الخارج في العاصمة بكين رغم فرض قيود صارمة لفحص وعزل حالات الإصابات القادمة من الخارج.

وطوق مطار بكين الدولي منطقة خاصة لجميع الرحلات الدولية مع إلزام جميع المسافرين القادمين بالخضوع لفحوص طبية.

ومر المسافرون العابرون عبر المطار لاستكمال رحلاتهم فيما اُرسل المسافرون الآخرون إلى موقع قريب حيث تم توزيعهم على أماكن للخضوع إلى حجر صحي إجباري لمدة 14 يوما.

وأغلقت بكين أيضا مطار داشينغ الجديد أمام الرحلات الدولية وأعادت توجيهها إلى مطار العاصمة القديم في شمال شرق المدينة بهدف احتواء أي حالات إصابة جديدة داخل منشأة واحدة.

وقال المسؤولون في مدينة ووهان بوسط الصين إنهم سيبدأون في إلزام الوافدين من خارج البلاد بالخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وحذت مدن أخرى في إقليم هوبي حذو ووهان وكذلك إقليم آنهوي.

ووفق إحصاء لرويترز اعتمد على البيانات الرسمية، فهناك عالميا أكثر من 7160 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في 163 دولة. وأقل من نصف هذه الحالات مسجل في الصين.

 


الصين

الاجانب

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة