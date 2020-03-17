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الصحة: 7 حالات بمستشفيات العزل بينهم حالتين غير مستقرة من المصابين بكورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:04 م
الصحة: 7 حالات بمستشفيات العزل بينهم حالتين غير مستقرة من المصابين بكورونا خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة سجلت بيان اليوم بإصابة 30 شخصاً بفيروس كورونا، مؤكداً أن هناك 7 حالات مصابة بفيروس كورونا في مستشفيات العزل حالتهم متوسطة واثنين حالتهم غير مستقرة، مضيفا أن مستشفيات العزل المستخدمة حاليا فى محافظة مرسى مطروح، وبالإسماعيلية والأقصر والإسكندرية.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل وحسام الحداد، أن الحالات الجديدة 30 حالة ليصل إجمالى الحالات المصابة إلى 196 مصابا، 34 من إيجابية منهم 26 حالة خرجوا من مستشفيات العزل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من  المصريين  المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار "مجاهد" إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.


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