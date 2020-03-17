اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة التونسية: إخضاع 5957 شخصا للحجر الصحى الذاتى

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:47 م
الصحة التونسية: إخضاع 5957 شخصا للحجر الصحى الذاتى كورونا
أ ش أ

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قال وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكى، إن 5957 شخصا يخضعون للحجر الصحى الذاتى فى البلاد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد مطلع شهر مارس الجارى، وأوضح الوزير  فى مؤتمر صحفى بمقر الوزراة، اليوم الثلاثاء، أن 2698 شخصا ممن خضعوا للحجر الصحى الذاتي، أتموا فترة الحجر فى حين ما زال 3259 شخصا يواصلون الحجر الصحي.
 
وكان وزير الصحة التونسى الدكتور عبد اللطيف المكى، قد أعلن اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج 67 تحليلًا مخبريًا لأشخاص مشتبه فى إصابتهم وأسفرت عن 4 نتائج إيجابية، وأوضح المكى أن العدد الإجمالى للمصابين بهذا الفيروس فى تونس أصبح 24 حالة مؤكدة، منها 14 حالة قادمة من الخارج، و10 حالات محلية.
 
وكان رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، قد أعلن يوم أمس الإثنين، إن الحكومة التونسية ستغلق الحدود الجوية والبرية بإستثناء الشحن، وذلك لعدم انتشار فيروس الكورونا، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بتعليق الأنشطة الرياضية لمنع انتشار الفيروس.
 
وتابع الفخفاخ، خلال كلمة له وجهها للشعب اللتونسى، إن الحكومة ستعمل بنظام الحصة الواحدة لتقنين التنقل وأن الحكومة قد أعلنت عن صندوق تبرعات لمواجهة انتشار الفيروس.
 
وطالب الفخفاخ المواطنين، بالبقاء فى منازلهم لأن مواجهة الفيروس تقع على عاتق المواطن.
 

تونس

الصحه التونسيه

الحجر الصحى

كورونا

فيروس كورونا

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