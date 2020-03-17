اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:07 م
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الرئيس العراقى يعرب عن أمله فى إجراء انتخابات مبكرة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:00 م
الرئيس العراقى يعرب عن أمله فى إجراء انتخابات مبكرة الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ

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أعرب الرئيس العراقى برهم صالح، عن أمله فى إجراء انتخابات مبكرة وتحقيق تطلعات الشعب العراقى، وأوضح مكتب صالح - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء، - أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف عدنان الزرفى برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة. 
 
وأعرب الرئيس العراقى - خلال مراسم التكليف التى جرت فى قصر السلام ببغداد - عن أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح فى مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبى مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق.
 
وأضاف أن العراق، يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه، مشيرًا إلى أن الكثير من المهام والاستحقاقات التى ينتظرها الشعب العراقى بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهى أمانة ومسؤولية فى أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها.
 
وكان الرئيس العراقى برهم صالح، قد كلف اليوم الثلاثاء، عدنان الزرفى بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما وذلك فى محاولة لتجاوز أشهر من الجمود السياسي. 
 
وكان الزرفى مسؤولا سابقا فى الإدارات التى تتابعت على العراق بعد الغزو الأمريكى عام 2003 الذى أطاح بصدام حسين من السلطة.
 
ويتزعم الزرفى ائتلاف النصر فى البرلمان الذى ينتمى له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
 

العراق

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انتخابات مبكره

برهم صالح

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