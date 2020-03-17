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الحكومة السودانية ومسار دارفور يتفقان على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:44 م
الحكومة السودانية ومسار دارفور يتفقان على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار عبد الفتاح البرهان
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 قال نائب رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية ضيو مطوك، إن جلسات النقاش حول ملف الثروة بين وفد الحكومة السودانية وقيادات (الجبهة الثورية) بمسار دارفور، قطعت شوطا كبيرا وتم الاتفاق على إنشاء صندوق لإعادة إعمار وبناء دارفور ومفوضية للإعمار.
وتوقع مطوك- في بيان، اليوم الثلاثاء- أن يُحسم ملف الثروة نهائيا، غدا، مؤكدا حرص الطرفين على إنهاء المفاوضات في الوقت المحدد، وهو التاسع من أبريل المقبل.
من جانبه، أكد كبير مفاوضي "الجبهة الثورية" إبراهيم زريبة، أن ما تم الاتفاق عليه يعتبر إنجازا لأبناء دارفور، خاصة فيما يتصل بالتوزيع العادل للثروة ويزيل الغبن الذي لحق بأهل دارفور.
وقال إن ما تبقى من ملف الثروة سيحسم، غدا، قبل الدخول في ملف الترتيبات الأمنية.

ضيو مطوك

الحكومة السودانية

السودان

لجنة الوساطة

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