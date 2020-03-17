اليوم السابع
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اختتام أعمال دورة منظمات النقل الجوى بعد غدا الخميس

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:49 م
اختتام أعمال دورة منظمات النقل الجوى بعد غدا الخميس دورة منظمات النقل الجوى
كتب أحمد مصطفى

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ينتهى الخميس القادم 19 مارس الجارى الدورة التدريبية حول منظمات النقل الجوى والتى نظمتها المنظمة العربية للطيران بالتعاون مع سلطة الطيران المدنى المصرية وكانت أعمال الدورة قد انطلقت أمس الأول الأحد وتستضيفها سلطة الطيران المدنى المصرى، خلال الفترة ما بين 15 حتى 19 مارس الجارى، دروة تدريبية تنظمها المنظمة العربية للطيران المدنى باستضافة حول "منظمات النقل الجوى" تحت إشراف خالد عنتر، خبير النقل الجوى بالمنظمة.

 

وكانت افتتح الدورة التدريبية، الأحد الماضى، خالد عبدالمنعم عبده، نائب رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، الذى رحب بالمشاركين بالدورة وتمنى لهم التوفيق وتوجه بالشكر للمنظمة على تنظيم هذه الدورات التى تحقق الفائدة للعاملين فى مجال النقل الجوى.

 

من جانبه، وجه خالد عنتر، الشكر لسلطة الطيران المدنى على استضافتها للدورة التدريبية كما جدد التهنئة إلى المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران بجمهورية مصر العربية، نيابة عن المهندس عبدالنبى منار مدير عام المنظمة، على توليه رئاسة سلطة الطيران المدنى، خلفا للطيار سامح الحفنى رئيس السلطة السابق.

 

تهدف الدورة، الذى يحاضر فيها الدكتور عصام عبد المعبود أستاذ القانون الدولى، إلى تزويد المشاركين بالقوانين المنشئة والمنظمة للمنظمات العاملة فى مجال النقل الجوى.

 

جدير بالذكر أنه فى إطار التنسيق بين المنظمة العربية للطيران المدنى وسلطة الطيران المدنى فقد تم الاتفاق على عقد 4 دورات باستضافة من سلطة الطيران المدنى بجمهورية مصر العربية خلال العام الجارى 2020


وزارة الطيران

سلطة الطيران المدنى

دورة تدريبية

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