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أكثر من مليار جنيه خسائر الكهرباء والنقل وتطوير "الزرايب" بسبب السيول

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:04 م
أكثر من مليار جنيه خسائر الكهرباء والنقل وتطوير "الزرايب" بسبب السيول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، و رئيس الرقابة الإدارية.
 
 
 
وتناول الاجتماع استعراض نتائج إجراءات الحكومة لاحتواء موجة السيول التي شهدتها البلاد مؤخراً. 
 
ووفقاً للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فقد بلغت خسائر قطاع الكهرباء حوالي 400 مليون جنيه، والنقل والطرق حوالي 100 مليون جنيه، فضلا عن تكلفة مقدراها 650 مليون جنيه لمشروع تطوير منطقة الزرايب المتضررة.
 

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