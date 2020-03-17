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أزمة تركيا تتفاقم.. أنقرة تتوقع إصابة 30 ألف مواطن بفيروس كورونا خلال 3 أسابيع

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:40 م
أزمة تركيا تتفاقم.. أنقرة تتوقع إصابة 30 ألف مواطن بفيروس كورونا خلال 3 أسابيع كورونا
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن عضو اللجنة العلمية التركية لفيروس كورونا «كوفيد 19»، البروفيسور ألباي عزب، أعلن أنه من المتوقع وصول عدد الإصابات بالفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في تركيا لأول مرة في 11 مارس الجاري، إلى 5000 إصابة في غضون 3-4 أسابيع المقبلة، وأنه في أسوأ الحالات سوف يصل إلى 30 ألف إصابة.

أضاف عضو اللجنة العلمية التركية لفيروس كورونا ، أنه يتوقع أن يصل عدد الإصابات بالفيروس إلى الذروة خلال الأسابيع المقبلة ثم يبدأ في الانخفاض بعدها، موضحا أن التوقعات تشير إلى احتمالية إصابات 5 آلاف تركي في غضون 3-4 أسابيع، وأن هذا الرقم الحرج للغاية من الممكن أن يصل إلى 30 ألف.

وناشد عضو لجنة كورونا بتركيا المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والانتباه للتحذيرات جيدًا، قائلا : إذا حدث هذا، من الممكن أن نتحكم في عدد حالات الإصابة وحصارها بحث لا تتجاوز 3-4 آلاف حالة.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا قد أعلن، مساء أمس الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل داخل تركيا إلى 47 حالة.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، كمال كلتيشدار أوغلو، تحدث في اجتماع حزبه باللجنة المركزية للحزب، فيما يتعلق بالقبض على الصحفيين، حيث قال كمال كلتيشدار أوغلو: لقد انتقلوا من سجن شبه مغلق إلى سجن مغلق، أنا أعتبر أن اعتقال الصحفيين كارثة على الجمهورية وعلى حقوق الإنسان والديمقراطية.

وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، ممارسات حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وانتهاكها لحرية الصحافة والتعسف بحق الصحفيين، وعلق عبر حسابه الخاص على موقع تويتر قائلًا: القصر مستمر في اعتقال الصحفيين المستقلين ومراقبة وسائل الإعلام وهضم آراء المعارضة، ولا ينسى أي شخص أننا على الرغم من القصر سننشئ تركيا التي سيكون بها سيادة القانون وضمان حرية الصحافة مجددًا.

وكانت السلطات التركية حجبت الموقع الإخباري «أوضة تي في»، واعتقلت رئيس تحرير الموقع باريش بهليوان، بعد أيام من اعتقال مسؤول الأخبار باريش تكر أوغلو، والكاتبة الصحفية هوليا كيليج، نجلة رئيس مدينة مانسيا عن حزب الشعب الجمهوري، بيكتاش كيلينتش، بسبب نشر تقرير عن مقتل رجل مخابرات تركي في ليبيا.


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