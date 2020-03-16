وزير الصحة فى جواتيمالا يعلن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا

جواتيمالا (رويترز)

قال وزير الصحة فى جواتيمالا، الأحد، إن بلاده سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل مسن عاد مؤخرا من زيارة إلى مدريد.

وأوضح الوزير هوجو مونروى فى مؤتمر صحفى أن الرجل البالغ من العمر 85 عاما عاد من إسبانيا دون أن تظهر عليه أعراض المرض مضيفا أن البلاد رصدت حالتى إصابة أخريين.

وقال رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتى، إن بلاده وسعت حظرا على دخول الوافدين من الدول الأكثر تضررا من تفشى فيروس كورونا ليشمل الولايات المتحدة وكندا.

وأعلنت الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى فى وقت سابق اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

ومن جهة اخرى أعلن وزير الصحة بمقاطعة "بريتش كولومبيا" الكندية، أدريان ديكس، ومسؤول الصحة الإقليمى الدكتور بونى هنري، عن ثلاث حالات جديدة من فيروس (كورونا المستجد) لترتفع عدد الحالات إلى 12 حالة فى المقاطعة الغربية لكندا، ويصل عدد إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 33 حالة، وأوضح ديكس وهنري، فى بيان مشترك، أن الحالات لرجل وامرأتين إحداهما كانت على اتصال بحالة سابقة تم الإبلاغ عنها فى 29 فبراير الماضي.

وأشارا، إلى تواجد الحالات فى عزلة ذاتية فى منازلهم بدعم ومراقبة من فرق الصحة العامة، يذكر أن، جميع الحالات الجديدة فى منطقة (فانكوفر) الساحلية، وعادت جميعها مؤخرا من إيران.

وكانت السلطات الصحية فى مقاطعة أونتاريو الكندية، قد أعلنت، عن حالتين جديدتين لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات فى المقاطعة إلى 20 حالة، ولم يكشف مسؤولو الصحة بعد عن تفاصيل الحالتين الجديدتين.