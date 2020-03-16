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وزير التموين الاردنى: السلع متوفرة وأسعارها مستقرة

الإثنين، 16 مارس 2020 03:58 م
وزير التموين الاردنى: السلع متوفرة وأسعارها مستقرة سلع غذائية - أرشيفية
رويترز

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أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، الدكتور طارق الحمورى، مجددا وفرة المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد التموينية بما يغطى احتياجات السوق المحلى لفترة طويلة وبما يتجاوز الحدود الآمنة من كل سلعة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال الحمورى خلال جولة له على عدد من الأسواق، ان كافة السلع متوفرة في الأسواق وبكميات كبيرة، مشيرا الى أن المحلات التجارية تقوم بعملها كالمعتاد وتوفر احتياجات المواطنين بشكل مستمر.

جاء ذلك فى جولة له شملت سوق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في منطقة الجندويل وعددا من الأسواق اطلع خلالها على توفر السلع التموينية التي أظهرت أسعارها استقرارا واضحا في مختلف المحلات التجارية.

واستمع الحمورى الى شرح من القائمين على هذه الأسواق عن حركة التسوق التي تشهدها المحلات التجارية والاجراءات التي قامت بها المتاجر لتوفير احتياجات المواطنين ومواجهة أي طلب خلال هذه الفترة وفي أي وقت، مشيرا الى أن الطلب على مختلف السلع عاد الى وضعه المعتاد بعد أن شهدت المحلات التجارية اقبالا كبيرا خلال اليومين الماضيين ما أدى الى زيادة الطلب على المواد التموينية بنسبة 80 بالمئة ورغم ذلك كانت كافة السلع وما تزال متوفرة بكميات كبيرة.

وقال، إن السلع متوفرة وفي متناول المواطنين في كافة المحافظات، والوزارة تتابع وضع السوق أولا بأول، مشيرا الى أهمية التعامل بإيجابية في عمليات التسوق وعدم المبالغة بشراء بعض السلع.

 


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