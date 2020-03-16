اليوم السابع
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وزير التعليم: جميع المدارس الثانوية فى مصر متصلة بالانترنت

الإثنين، 16 مارس 2020 10:09 م
وزير التعليم: جميع المدارس الثانوية فى مصر متصلة بالانترنت طارق شوقى وزير التعليم
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفني، أننا منذ سنوات نستثمر في أشياء عديدة قبل ظهور هذا الفيروس يظهرأثارها حاليا، وعملنا على بناء البنية التكنولوجية في المدارس، مشيرا إلى أن جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية مرتبطة بالانترنت من أصغر قرية إلى أكبر مدينة، ويوجد بجميع الفصول خاصية الواى فاى وهناك مليون و200 ألف طالب لديهم التابلت وهذا جزء من المنظومة التكنولوجية وكان هذا الاستثمار في البنية التحتية وتدريب المعلمين وفى الأجهزة وفى اعداد المحتوى.

وتابع شوقي خلال لقائه في برنامج القاهرة الآن المذاع على قناة العربية الحدث، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى الضوء الأخضر للبدء في بنك المعرفة فى شهر مارس من عام 2015، وهذا البنك جميع المحتوى الموجود بداخلة تم مراجعته بشكل جيد وقد حصلنا على معلومات بنك المعرفة من أكبر المؤسسات العالمية فى النشر.  

وواصل شوقى قائلا إن الاستثمار فى بنك المعرفة يمثل حوالى 50 مليون دولار في العام مشيرا إلى أنه وضع بعض المواد والفيديوهات للأطفال في مرحلة الكى جى.

وتابع شوقي أننا اخذنا المناهج الأمريكية وتمت ترجمتها إلى اللغة العربية بداية من الصف الأول الابتدائي إلى المرحلة الثانوية موجود على بنك المعرفة.

من جانب آخر أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المشروع الوطنى للقراءة، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور هاني هلال، ونقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة.

ويتضمن المشروع الوطني للقراءة والذي تطلقه مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، المشروع 4 مسابقات مسابقة لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية  في القراءة  وتهدف لزيادة وعي الطلاب بأهمية القراءة في اكتساب القيم وتحصيل المعرفة وإنتاجها وجعل القراءة ممارسة يومية لدى جميع المشاركين من الطلبة، وتخصص جائزة بقيمة مليون جنيه للفائز الأول من الطلاب ونصف مليون جنيه للفائز الأول من كل فئة من الفئات الأربع حيث يقسم الطلاب إلى 4 فئات بحسب السنة الدراسية فالصفوف من الأول للرابع الابتدائي فئة ومن الخامس للسادس الابتدائية فئة والمرحلة الاعدادية فئة والمرحلة الثانوية فئة، بٱجمالى جوائز مالية تصل إلى 20 مليون جنيه.

 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأهداف الاستراتيجية للمشروع الوطني للقراءة، موضحة أن المشروع الوطنى للقراءة هو مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى توجيه الأطفال والشباب لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، وإنتاج الجديد منها وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.
 

 


طارق شوقى وزير التعليم

القاهرة الان

بنك المعرفة

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