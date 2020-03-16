وزارة الصحة السودانية تؤكد ضرورة التزام المواطنين بقرار دخول الحجر الصحى

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أكدت وزارة الصحة السودانية، ضرورة التزام المواطنين بقرارات السلطات الصحية بدخول الحجر الصحي، مشددة على ضرورة رفع الوعى بالنسبة للمواطنين وأن الدخول فى الحجر الصحى يعد أمرا للمصلحة العليا ومصلحة الجميع، وعقدت اللجنة الفنية العليا لمجابهة الأوبئة واللجنة التنسيقية الوزارية لاحتواء مرض كورونا بالسودان، اجتماعا اليوم، ناقش استكمال استعدادات وزارة الصحة على المستوى العلاجى والتوعوي، إلى جانب توفير أدوات الحماية للكوادر الطبية، وتجهيز مقار أخرى للعزل، تحوطا لزدياة حالات الاشتباه.

وأوضح مدير إدارة الطوارئ والأوبئة الصحية بالسودان الدكتور بابكر المقبول، أنه تم فحص 7 حالات اشتباه وكانت النتيجة سلبية، مؤكدا استمرار الرقابة على جميع حالات الاشتباه، حتى يتم التأكد من سلامتهم.

وأكد عدم وجود أية إصابات مؤكدة بالسودان، عدا الحالة الوحيدة التى تم إعلانها، وهى لرجل خمسينى توفى الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن باخرة سودانية عادت من المملكة العربية السعودية إلى السودان أمس، تطبيقا لقرار السلطات السعودية، بإغلاق الحدود، مشددا على عدم وجود أى شخص مصاب بالباخرة.

وأكد سلامة جميع ركاب الباخرة السودانيين، فيما تم تسليم أصحاب الجنسيات الأخرى إلى قنصليات بلادهم، أما بخصوص طاقم الباخرة، فطبقا للقانون، لا يدخل إلى أراضى الدول، بل يبقى فى الباخرة.