اليوم السابع
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نائب المفوضية الأوروبية يقرر وضع نفسه قيد الحجر الصحى

الإثنين، 16 مارس 2020 11:58 م
نائب المفوضية الأوروبية يقرر وضع نفسه قيد الحجر الصحى محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن نائب رئيستها فرانس تيمرمانس، قرر وضع نفسه قيد الحجر الصحى حتى 20 مارس الجارى، فى إجراء وقائى ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن "نائب رئيس المفوضية سيعمل من منزله"، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف مامير أن "نائب رئيس المفوضية اتخذ القرار عقب لقائه مطلع الشهر الجاري مع وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون البيئة برين بوارسون، والتي أعلن أنها مصابة بفيروس كورونا".

وقرر تيمرمانس وضع نفسه قيد الحجر الصحى فى إجراء وقائى، وقال: "أنا أتمتع بصحة جيدة".

ولم يقم أى مفوض أوروبي آخر باتخاذ إجراء مماثل رغم أن المسؤول الأوروبي تواصل مع بعضهم بعد لقائه بالمسؤولة الفرنسية.   


المفوضيه الاوروبيه

كورونا

فيروس كورونا

حجر صحى

اخبار كورونا

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