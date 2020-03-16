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خالد صلاح
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موسكو: عودة أكثر من 577 ألف لاجئ سورى إلى بلدهم منذ شهر يوليو 2018

الإثنين، 16 مارس 2020 04:03 م
موسكو: عودة أكثر من 577 ألف لاجئ سورى إلى بلدهم منذ شهر يوليو 2018 اللاجئين السوريين
أ ش أ

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أعلنت المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن أكثر من 577 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان منذ شهر يوليو 2018 وحتى الآن، وذكر بيان للمركز الروسى، اليوم الإثنين، أن إجمالى عدد الأشخاص، الذين عادوا إلى الأراضى السورية من الخارج، منذ 18 يوليو 2018 بلغ 577262 شخصا".
 
وأضاف البيان، أن من بين العائدين 182 ألفا و14 لاجئا عادوا من لبنان، بالإضافة إلى 395 ألفا و248 لاجئا عادوا من الأردن، مشيرا إلى أن 15 نازحا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا وترميم أربعة مبانى سكنية ومخبز. 
 
ولفت البيان إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكرية السورى قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.7 هكتار من الألغام، حيث تم تدمير 31 عبوة ناسفة.
 

روسيا

موسكو

اللاجئين السوريين

سوريا

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