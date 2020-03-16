مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 16/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الاثنين، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:37 ص
توقيت صلاة الظهر 12:04 ص
ميعاد صلاة العصر 3:29
موعد صلاة المغرب 6:05
ميعاد صلاة العشاء 7:21
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:41 ص
توقيت صلاة الظهر 12:09
موعد صلاة العصر 3:34
توقيت صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:27 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:33
توقيت صلاة الظهر 12:00 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
ميعاد صلاة المغرب 01: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:18 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:27 ص
توقيت صلاة الظهر 11:52
موعد صلاة العصر 3:17
توقيت صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:08 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:35 ص
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:13
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:09 ص
توقيت صلاة الظهر 12:30 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
موعد صلاة المغرب 6:34 م
ميعاد صلاة العشاء 7:43 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:07 ص
توقيت صلاة الظهر 12:30 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
موعد صلاة المغرب 6:35 م
توقيت صلاة العشاء 7:44 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:39 ص
توقيت صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:16 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:23
توقيت صلاة الظهر 11:49 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:51
موعد صلاة العشاء 7:06 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:09 ص
توقيت صلاة الظهر 12:32 م
موعد صلاة العصر 3:57 م
توقيت صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:46 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:06 ص
توقيت صلاة الظهر 12:36 م
موعد صلاة العصر 4:01 م
توقيت صلاة المغرب 6:37 م
موعد صلاة العشاء 7:57
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:31 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 5:58 م
مواقيت صلاة العشاء 7:14 م
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة