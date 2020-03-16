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مصرع طفل أثناء هدم منزل قديم بمركز منفلوط بأسيوط

الإثنين، 16 مارس 2020 10:36 م
مصرع طفل أثناء هدم منزل قديم بمركز منفلوط بأسيوط جثة -أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

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لقي طفل مصرعه إثر انهيار أعمال هدم منزل قديم بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بأسيوط، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى المركزى، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بوصول بلاغ من أهالي قرية بني شقير بمصرع طفل أثناء عملية هدم منزل قديم مجاور له بناحية نزلة عويس .

وبالانتقال والمعاينة، تبين صحة البلاغ ومصرع الطفل محمد حسن 10 سنوات مقيم ذات القرية إثر تواجده أثناء قيام أحد جيرانه بهدم منزله وسقوط الهدم عليه ووفاته في الحال، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وعلى سياق آخر، لقت طفلة مصرعها بعد أن سقطت من أعلى سطح منزلها، وتم نقل الجثة، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي المركزي، وكان إخطاراً قد وصل لمرمز شرطة صدفا من مستشفي صدفا المركزى يفيد وصول الطفلة" دينا .ب " 10 سنوات مقيمة دائرة المركز جثة هامدة أثر سقوطها من أعلي.

وبسؤال أهل الطفلة اقروا سقوط الطفلة من أعلى سطح المنزل بسبب الرياح وسوء الطقس ووفاتها فور سقوطها، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

 


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