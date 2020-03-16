اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 11:46 م
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محافظ جنوب سيناء يتفقد إزالة آثار السيول بميناء نويبع

الإثنين، 16 مارس 2020 11:35 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد إزالة آثار السيول بميناء نويبع جانب من الجولة
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جولة تفقدية لمدينة نويبع بدأت بتفقد إزالة أثار السيول بالميناء، كما استعرض المحافظ بيانا بأعمال التلفيات والعواريات التي تعرض لها ميناء نويبع نتيجة سوء الأحوال الجوية فى الفترة من 12 الي 14 مارس الجاري.

وأشاد المحافظ بإدارة الميناء والجهاز التنفيذي للمدينة حيث تم استعادة كفاءة الميناء، وتجهيز عدد 2 رصيف والساحات وتم عودة العمل واستقبال السفينة سيناء يوم 12 مارس، حيث أعلن القبطان طارق السيد مدير ميناء نويبع البحرى عن تواصل، واستمرار العمل بمعاونة مجلس مدينة نويبع، لرفع الكفاءة وإزالة الآثار حتي تتمكن المدينة من العمل.

وفي سياق متصل أكد محافظ جنوب سيناء أن كباري حماية منطقة الميناء من اخطار السيول بعدد 2 كوبري حماية التي تم إنشائها بتكلفة 30 مليون جنيه لخدمة المواطنين ومنطقة الميناء، قامت بدورها في حماية منطقة الميناء والميناء من خطر السيل ومنعت توقف حركة البضائع حيث كانت الحركة تتوقف تماما لعدة أيام حتي يتم فتح الطريق .

كما تفقد المحافظ خلال الجولة اعمال فتح طريق وادي وتير / الطريق الأوسط للعمل في خلال عدة ساعات، كما تفقد محافظ جنوب سيناء بعض المخرات والعرابات بمنطقة المخيمات بنويبع.

 


مدينة نوبيع

محافظ جنوب سيناء يتفقد ازالة اثار السيول

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محافظ جنوب سيناء

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