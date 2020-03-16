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محافظ الشرقية: حصر الأراضى والبيوت الغارقة إثر انهيار جسر بحر البقر لتعويضهم

الإثنين، 16 مارس 2020 05:07 م
محافظ الشرقية: حصر الأراضى والبيوت الغارقة إثر انهيار جسر بحر البقر لتعويضهم جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعا موسعا مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ومحمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والمهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد عبد المنعم وكيل وزارة الصرف بالشرقية والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق والنقل و على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية.

وذلك بحضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، لإتخاذ الاجراءات اللازمة لحل مشاكل قرى بحر البقر بمركز ومدينة الحسينية والتى تعرضت لسقوط أمطارغزيرة خلال الأيام الماضية مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بمنطقة الكيلو 43 على مصرف بحر البقر وحدوث قطع بالجسر بالكيلو 46.500 بسبب طبيعة التربة الرملية ترتب عليه أغراق الأراضى الزراعية ووصول المياه للمنازل المجاورة للمصرف.

وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمتابعة تشغيل الماكينات الخاصة بسحب المياه من مصرف بحر البقر حتى تصل إلى المنسوب الطبيعى الذى لا يسبب أى أضرار للمواطنين وممتلكاتهم، مشيراً إلى ضرورة تكليف احدى الشركات العامله لدى قطاع الرى لتدعيم الجسر الفاصل بين مصرف بحر البقر والجنابية اليمنى واليسرى للحفاظ على المبانى والأراضى الزراعية .

وخلال الاجتماع كلف وكيل وزارة الزراعة بحصر الأراضى الزراعية المتضررة من إرتفاع منسوب المياه وسقوط الأمطار بقرى بحر البقر وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتعويض المتضررين طبقا للقانون .

كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الحسينية لإجراء المعاينه على الطبيعة للمنازل المتضررة جراء السيول للبدء فورا فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم المساعدات المالية وأعمال الصيانه والترميم .

أمر المحافظ مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالبدء فورا فى إتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين كوبرى المشاه الرابط بين قرى ابو شميس والحسينية لحين البدء فى أعمال الإحلال والتجديد من قبل هيئة الصرف.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنيه لإنجاز الأعمال ورفع كافة الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية وظروف الطقس السيئ الذى تعرضت له مدن المحافظة خلال الايام الماضية وعودة الحياه لطبيعتها .

وتسببت الأمطار فى ارتفاع منسوب مياه مصرف بحر البقر، والذى نتج عنه انهيار جسر فى قرية بحر البقر مركز الحسينية، نتيجة ارتفاع منسوب مياه، و انتقلت فرق إنقاذ تحت المحافظ الدكتور ممدوح غراب و محمد عبد العاطى وزير الرى وعلى الصناديلى رئيس المدنية، لمحاولة السيطرة على مياه وتم إخلاء المنازل وإقامة معسكر مخيمات للمنكوبين والدفع معدات لاصلاح الجسر لخفض منسوب المياه   .

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اجتماع المحافظ مع وكلاء المديريات المعنية
اجتماع المحافظ مع وكلاء المديريات المعنية

 


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