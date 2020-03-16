اليوم السابع
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لو عايز تتخلص من الوزن الزائد.. أطعمة مهمة لوجبات الغداء

الإثنين، 16 مارس 2020 06:00 ص
لو عايز تتخلص من الوزن الزائد.. أطعمة مهمة لوجبات الغداء التخلص من الوزن الزائد
فاطمة ياسر

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إذا كنت من متبعي الحميات الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد، فهناك العديد من الأطعمة التي ينصح بتناولها في وجبة الغداء لأنها تعمل علي زيادة ارتفاع حرق  الدهون في الجسم، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي وفقا لموقع "healthline"

وأكد التقرير أنه من الضروري تناول  الخضراوات الورقية خلال وجبة الغداء، ولذا يمكنك تناول طبق من السلطة الخضراء، فهي قيمة غذائية عالية، وتساهم بشكل كبير في زيادة وارتفاع نسبة حرق الدهون بالجسم، ولذا يقلل الوزن الزائد بشكل كبير، فلا غني عن تناول طبق منه يوميا، ويتكون من الجرجير والخس والخيار والجزر.

 

وأضاف التقرير، أنه من الضروري الإكثار من تناول الأسماك فهي قليلة السعرات الحرارية، وأيضا غنية بالأوميجا3، التي تزيد من ارتفاع حرق الدهون بالجسم، ولذا عليم تناول الأسماك مرتين في الاسبوع.

وأكد التقرير علي ضرورة تناول  اللحوم الخالية من الدهون، فيمكنك تناول اللحوم الحمراء أو الدجاج ولكن بعد إزالية الدهون منها، فهي غنية بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولذا تناولها باستمرار للحفاظ علي صحتك، وأيضا زيادة وارتفاع حرق الدهون.

وأشار التقرير، إلى أن البطاطس المسلوقة من الأغذية التي تزيد من حرق الدهون، ولذا عليك تناولها باستمرار للحصول والحفاظ على  حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.

 

وأخيرا نصح التقرير الأشخاص متبع الحميات الغذائية بضرورة تناول الشوربة، فهي من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في امداد الجسم  بالسوائل التي يحتاجها، ولذا عليك تناولها باستمرار.

 


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