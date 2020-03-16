اليوم السابع
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كوريا الجنوبية: نسبة الوفاة بفيروس كورونا تقترب من 1% وتوقعات بارتفاعها

الإثنين، 16 مارس 2020 08:19 ص
كوريا الجنوبية: نسبة الوفاة بفيروس كورونا تقترب من 1% وتوقعات بارتفاعها كورونا
أ ش أ

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أفادت تقارير كورية جنوبية بارتفاع نسبة الوفاة من فيروس كورونا الجديد على الرغم من تراجع وتيرة الزيادة من حالات الاصابة الجديدة منه فى كوريا الجنوبية.
وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن السبب في ذلك يعزى الى وصول عدد المرضى في الحالات الحرجة الى حوالي 90 مريضا، مع مرور حوالي شهر واحد على اكتشاف حالات الاصابة بالمئات يوميا في مدينة دايجو والاقليم المجاور لها.
يشار إلى أن واحدا من كل 5 مرضى مصابين بالفيروس في البلاد هم من المسنين ال>ين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق ، الأمر الذي يشكل عنصرا لزيادة نسبة الوفاة أيضا. وكان 90% من المتوفيين بالمرض مسنين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.
ووفقا للسلطات الصحية والقطاع الطبي اليوم الاثنين، تجاوزت نسبة الوفاة من كورونا نسبة 0.9% يوم أمس بعد أن كانت 0.4%.
وترتفع نسبة الوفاة شيئا فشيئا يوميا، حيث وصلت النسبة من 0.48% في اليوم الأول من مارس الى 0.52% اليوم الثاني. وارتفعت النسبة الى 0.6% و0.7% و0.8% في أيام 4 و6 و12 من مارس على التوالي .. وفي يوم 15 ، ارتفعت النسبة الى 0.92% وصولا الى 75 حالة وفاة من بين 8162 من المصابين المؤكدين بالمرض.
وتوقع الخبراء ارتفاع نسبة الوفاة باستمرار لفترة ما، بسبب عدد كبير من المرضى في الحالات الحرجة وعدم معالجة مشكلة نقص الأسرة في دايجو وإقليم كيونج سانج الشمالي اللذان يشهدان عددا كبيرا من المصابين.
وبلغ عدد المرضى الذين يتلقون علاج الاوكسجين 27 شخصا، والمرضى الذين يستعينون بجهاز التنفس الصناعي أو الجهاز القلبي الرئوي الصناعي 63 مريضا.
وينصح الخبراء بالحاجة الى التركيز على علاج المرضى في حالات حرجة مع خفض عدد المصابين في الانتظار لدخول المستشفى في دايجو وكيسونج سانج الشمالي.


كورونا

كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

كورونا فى كوريا الجنوبية

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