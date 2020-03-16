كاميرا "درون" ترصد مجرما يحاول الفرار بعد سرقة أحد المنازل بكاليفورنيا..فيديو

كتب محمد شعلان

نجحت الشرطة الأمريكية فى ولاية كاليفورنيا فى إدخال تقنية جديدة تمكنهم من القبض على المجرمين بطريقة أسرع، حيث قامت الشرطة بإدخال طائرة "درون" في الخدمة الشرطية وتعقب المجرمين، وعرضت قناة روسيا اليوم، لحظة ترصد طائرة بدون طيار لمجرم يسطو على أحد المنازل في كاليفورنيا وفور انتبها للطائرة استسلم واستلقى على الأرض لرجال الشرطة بعد تحذيره بأنه حالة الفرار سيتم اطلاق النار عليه لثبوت جريمة السطو عليه من خلال طائرة الدرون.

وعلى جانب آخر، أعلن مكتب جافين نيوسم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن الولاية قررت حظر التجمعات التي يشارك فيها 250 شخصا أو أكثر حتى نهاية مارس آذار لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكر المكتب في بيان أن خبراء الصحة بالولاية قالوا إنه من الممكن إقامة فعاليات أصغر نطاقا إذا طبق المنظمون قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين بين كل شخص وآخر.

وأعلنت الولايات المتحدة اكتشاف أكثر من 1200 حالة إصابة بفيروس كورونا ووفاة 38 منها، وسجلت كاليفورنيا رابع حالة وفاة بالفيروس الأربعاء الماضي.

وتتعرض الولاية لضغوط متصاعدة للتصدي لوباء فيروس كورونا سريع الانتشار الذي أربك جميع نواحي الحياة اليومية تقريبا في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في خطاب أذاعه التلفزيون من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض "نحن نحشد القوة الكاملة للحكومة الاتحادية والقطاع الخاص لحماية الشعب الأمريكي"، وأضاف "هذا هو أجرأ وأشمل جهد للتصدي لفيروس خارجي في التاريخ الحديث".

وفي وقت سابق، دخلت سفينة Grand Princess السياحية الأمريكية، التي تحمل على متنها 21 شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد، ميناء أوكلاند في ولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة.

وأعدت السلطات الفدرالية الأمريكية وسلطات كاليفورنيا الرحلات والحافلات لنقل أكثر من 2000 راكب يتواجدون على متن السفينة إلى القواعد العسكرية أو بلدانهم الأصلية من أجل وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما، وفقا لروسيا اليوم.