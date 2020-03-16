فيديو.. مركز شباب العوامية يطالب وزارة الرياضة بدعم بناء المبنى الخاص به

فريق المحافظات

طالب أحمد سليم رئيس مجلس إدارة مركز شباب العوامية بمحافظة سوهاج ، وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بضروة دعم بناء وتطوير المبنى الخاص بمركز الشباب، خاصة بعد صدور قرار إزالة له منذ عام تقريبا وعلى الرغم من ذلك لم تبدأ المديرية في بنائه منذ ذلك الوقت .

وأضاف مدير المركز في تصريحات خاصة لليوم السابع أن ذلك المبنى الذى صدر له قرار إزالة يمثل خطورة على أرواح الشباب المشاركين في الأنشطة الرياضية داخل المركز بالإضافة إلى روداه من الشباب والأطفال ، موضحا أنه سبق وتقدم بالعديد من المذكرات والطلبات للمسئولين بالمديرية دون جدوى .

وكان قد فاز فريق مركز شباب العواميه بسوهاج، والذى يضم محمد مسعود خليفة، ومحمود أحمد محمود، ومحمد خالد عبد الرحمن، وأحمد عاطف محمد، وومهند ياسر جابر، والسيد شعبان السيد، بالمركز الأول على مستوى المحافظة، ثم المركز الأول على مستوى الصعيد، وتوج بطلا للجمهورية فى الدورى الثقافى الرياضى.

وقدم مجلس إدارة مركز شباب العواميه كل الدعم للفرق التى حققت إنجازات في شتى المجالات منها، فوز الفريق الثقافي بالمركز الأول على المحافظة والثاني على الجمهورية في الدوري الثقافي والعلمي، وكذلك أيضاً فاز أعضاء الفريق بمركز ثاني جمهورية في مسابقة إبداع وتصدر الفرق الرياضية للمركز الأولى على مستوى الإدارة والمحافظة في بعض الألعاب منها كرة القدم وأولمبياد الطفل المصري، وكذلك المسابقات الدينية والثقافية.