فيديو .. حمى الشراء تجتاح المواطنين: وتجار: لا داعى للقلق والسلع متوفرة بكثرة

كتب محمد فهيم عبد الغفار

يتسوق المصريون في الوقت الحالي بشكل أكبر مما اعتادوا عليه من قبل، وذلك بسبب الخوف فيروس كورونا، وأقبلوا على الشراء، وسط تزاحم المواطنين على السلع الأساسية من المواد الغذائية والمطهرات وسلع الرعاية الشخصية.

تجولت كاميرا فيديو 7 داخل بعض المتاجر الخاصة لرصد الحالة والقوة الشرائية التى تضاعفت أكثر مما كانت في الأيام السابقة .

في هذا السياق أكد مديرو الأسواق على توفير السلع الغذائية بشكل مطمئن، مشيرين بوجود مخزون كبير بالمخازن لديهم، لافتين الانتباه إلى القوة الشرائية غير المسبوقة في هذه الأيام.

ومن جانبهم حرص بعض رواد هذه المتاجر على ارتداء الكمامات الواقية خوفا من عدوى كورونا وارتداء القفازات بالأيدي لعدم ملامسة الأشياء التي قد تنقل العدوى.

وكان الدكتور علي مصيلحى، وزير التموين، طمأن المواطنين على حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، معلقا "الاحتياطى من كافة السلع الأساسية يصل إلى 4 شهور"، محذرا من الاندفاع فى شراء السلع خوفا من عدم توافر السلع، نافيا ما تردد من أخبار مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق السلاسل التجارية الفترة المقبلة.

وأوضح مصيلحى أن أي مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار أثناء علميات البيع والشراء، سواء كانت فى جودة المنتج أو سعره وغيرها من المخالفات ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588" أو إرسال الشكوى على رقم تليفون الواتساب الخاص بالجهاز (01281661880) وذلك على مدار 24 ساعة و7 أيام فى الأسبوع.