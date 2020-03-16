غرق شقيقين إثر سقوطهما فى ترعة الإبراهيمية بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

لقى مساء اليوم شقيقان مصرعهما غرقا داخل ترعة الإبراهيمية فى منطقة حى المنصورة بجنوب مدينة المنيا، وقد جرى انتشال جثة أحدهما وتواصل قوات الإنقاذ النهرى البحث عن الثانى.

قال شهود عيان بالحي، إن شقيقان هما: أحمد ومحمد يقيمان بأحد أحياء المدينة جنوبا، وعمرهما يتراوح بين 12 و15 عاما، كان قد قفزا بالترعة علي الأرجح بغرض الاستحمام أو السباحة إلا أنهما لقيا مصرعهما غرقا فى الحال.

وتلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا بالواقعة من غرفة عمليات النجدة، وانتقل فريق من إدارة البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبد السلام، والعميد جمال الدغيدي للتحري حول ظروف وملابسات الحادث، وانتشال جثة الغريق الثاني، وجري إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

ومن ناحية أخرى قامت مديرية الأمن بالمحافظة بشن حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية، حيث تم ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط قضايا مخدرات، وكذلك تحرير الكثير من المخالفات المرورية، وتحرير محاضر خاصة بالمسطحات المائية.

هذا وتنفذ المديرية حملات متواصلة لإغلاق السناتر التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية بمختلف مراكز المحافظة وتمكنت من إغلاق 64 مركز دروس خصوصية وتواصل الحملات لإغلاق تلك المراكز.