طارق شوقى:منصات تعليمية شبيهه بـ"فيس بوك" فى جميع المدارس الأسبوع الجارى

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم وضع منصة فى كل مدرسة بمصر خلال هذا الأسبوع شبيهة بـ"الفيس بوك"، ستتيح لكل مدرس أن يشرح دروسه المدرسية بشكل "أون لاين"، وتابع:"وهذا النظام سيتيح للمعلم التواصل مع الطلاب والرد على اسئلتهم وإرسال المواد المطلوبة".

وأضاف "شوقى"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "القاهرة الآن"، أن الوزارة تعمل الآن مع بعض القنوات التعليمية ليكون هناك بث مباشر للحصص الدراسية، لافتاً إلى أن التطبيقات الموجودة الآن وبنك المعرفة ستجعل العملية التعليمية أكثر ثراءً مما كان يتم في الفصول.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن المناهج الموجودة الآن على بنك المعرفة تغطى مراحل التعليم الأساسية المختلفة من الأبتدائى حتى الثانوية العامة، مشدداً على أن المنظومة الجديدة ستحدث طفرة في العملية التعليمية ، كونها منظومة "هائلة".

وشدد "شوقى"، أن المنظومة التعليمية الجديدة ستحظى بقبول شديد لدى أوليا الأمور والطلاب وستحدث نقله فى أسلوب التعلم بعدما نتجاوز المرحلة الحالية.