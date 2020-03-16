اليوم السابع
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ضبط مخزن مستلزمات طبية غير مرخص وبه كميات من المستلزمات الحكومية فى أسيوط

الإثنين، 16 مارس 2020 10:27 ص
ضبط مخزن مستلزمات طبية غير مرخص وبه كميات من المستلزمات الحكومية فى أسيوط المضبوطات
أسيوط – هيثم البدرى - ضحا صالح

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تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بأسيوط ، بالتنسيق مع مباحث التموين ، من ضبط مخزن بدائرة مدينة أسيوط غير مرخص ، ويقوم بالاتجار بالمستلزمات الطبية الحكومية ، وبه كميات كبيرة من المستلزمات الطبية من كمامات ، وكحول وغيرها من المستلزمات الطبية .

وذلك تنفيذا للتعليمات المشددة الصادرة من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، وتكليف السيد الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية ، وتكليف الدكتور أحمد كامل مدير عام التفتيش الصيدلى بضبط سوق الدواء ، والمستلزمات الطبية ، وقياس مدى توافرها للمواطنين ، وخاصة فى الظروف الوبائية التى تجتاج دول العالم .

حيث تم التنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتور أحمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلى، وتحريات ، ورئاسة العقيد أحمد أنور رئيس مباحث التموين باسيوط ، والمقدم محمد الشريف وكيل إدارة مباحث التموين .

وكانت معلومات قد وردت لمباحث التموين ، مفادها بقيام مخزن بدائرة مدينة أسيوط غير مرخص ، ويقوم بالاتجار بالمستلزمات الطبية الحكومية ، مستغلا الظروف الصحية وبالتحرى ومن خلال السير فى خطة البحث تم التوصل إلى صحة البلاغ ، وتم الانتقال إلى مقر المخزن الغير مرخص ، وتم ضبط كمية من المستلزمات الطبية الحكومية الغير مصرح بتداولها الا داخل المستشفيات الحكومية وإخفائها تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء .

وقد تم ضبط 18800 جوانتى فحص طبى،ونحو 816 زجاجة كحول تعقيم 70% ، و42 عبوة محلول جليسين ، ونحو 16 زجاجة ديبو كاييين محلول، و80 عبوة محلول معقم للغسيل الجراحى،و6750 كمامات طبية مختلفة الانواع، وتم مصادرة المضبوطات ، وتحرير محضر بالواقعة ، وبالإجراءات القانونية ، وجار العرض على النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات .

ضبط مخزن ادوية (1)
ضبط مخزن أدوية غير مرخص

 

ضبط مخزن ادوية (2)
ضبط مخزن أدوية غير مرخص

 

ضبط مخزن ادوية (3)
المضبوطات

 

ضبط مخزن ادوية (4)
ضبط مخزن أدوية غير مرخص

 

ضبط مخزن ادوية (5)
ضبط مخزن أدوية غير مرخص

 

ضبط مخزن ادوية (6)
ضبط مخزن أدوية غير مرخص

ضبط مخزن ادوية (7)

 
ضبط مخزن أدوية غير مرخص

 


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