ضبط مخزن مستلزمات طبية غير مرخص وبه كميات من المستلزمات الحكومية فى أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى - ضحا صالح

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بأسيوط ، بالتنسيق مع مباحث التموين ، من ضبط مخزن بدائرة مدينة أسيوط غير مرخص ، ويقوم بالاتجار بالمستلزمات الطبية الحكومية ، وبه كميات كبيرة من المستلزمات الطبية من كمامات ، وكحول وغيرها من المستلزمات الطبية .

وذلك تنفيذا للتعليمات المشددة الصادرة من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، وتكليف السيد الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية ، وتكليف الدكتور أحمد كامل مدير عام التفتيش الصيدلى بضبط سوق الدواء ، والمستلزمات الطبية ، وقياس مدى توافرها للمواطنين ، وخاصة فى الظروف الوبائية التى تجتاج دول العالم .

حيث تم التنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتور أحمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلى، وتحريات ، ورئاسة العقيد أحمد أنور رئيس مباحث التموين باسيوط ، والمقدم محمد الشريف وكيل إدارة مباحث التموين .

وكانت معلومات قد وردت لمباحث التموين ، مفادها بقيام مخزن بدائرة مدينة أسيوط غير مرخص ، ويقوم بالاتجار بالمستلزمات الطبية الحكومية ، مستغلا الظروف الصحية وبالتحرى ومن خلال السير فى خطة البحث تم التوصل إلى صحة البلاغ ، وتم الانتقال إلى مقر المخزن الغير مرخص ، وتم ضبط كمية من المستلزمات الطبية الحكومية الغير مصرح بتداولها الا داخل المستشفيات الحكومية وإخفائها تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء .

وقد تم ضبط 18800 جوانتى فحص طبى،ونحو 816 زجاجة كحول تعقيم 70% ، و42 عبوة محلول جليسين ، ونحو 16 زجاجة ديبو كاييين محلول، و80 عبوة محلول معقم للغسيل الجراحى،و6750 كمامات طبية مختلفة الانواع، وتم مصادرة المضبوطات ، وتحرير محضر بالواقعة ، وبالإجراءات القانونية ، وجار العرض على النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات .



ضبط مخزن أدوية غير مرخص

ضبط مخزن أدوية غير مرخص

المضبوطات

ضبط مخزن أدوية غير مرخص

ضبط مخزن أدوية غير مرخص

ضبط مخزن أدوية غير مرخص