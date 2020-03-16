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صور.. "سيبها علينا".. أهالى "فرشلا" بالشرقية يطالبون برصف طريق القرية

الإثنين، 16 مارس 2020 06:00 ص
صور.. "سيبها علينا".. أهالى "فرشلا" بالشرقية يطالبون برصف طريق القرية الأهالى ينظفون الطريق من مياه الأمطار
الشرقية - فتحية الديب

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أعرب عدد من أهالى قرية فرشلا التابعة لمركز منشاة أبوعمر بمحافظة الشرقية ، عن ضيقهم من سوء حالة طريق" فرشلا ملاحة – أبو وحش" الذى يربط محافظة الشرقية بالإسماعيلية، ويعتبر طريق حيوى وهام لأبناء القرى المقيمية بدائرة منشاة أبوعمر، وتعرض الطريق خلال اليومين الماضين لشل تام وعرقلة السير عليه بسبب مياه الأمطار.

قال " محمود عبد الحميد السيد" من أهالى قرية فرشلا التابعة لمركز منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، أن الأهالى بالقرية يعانون معانأة شديدة من الحركة على الطريق، وتم عزل القرية خلال الثلاثة أيام الماضية عن المدينة ولم يتمكن أى من الأهالى الخروج من القرية بسبب سوء حركة الطريق وخاصة مع مياه السيول التى تعرضت لها البلاد.

وتابع أن العديد من أبناء القرية، سبق وتقدموا بطلب لمحافظة الشرقية، بسرعة رصف طريق "فرشلا ملاحة – أبو وحش" بطوال 15 كيلو ورصف طريق الخير 1 وطريق الخير 2 بطول 7 كم متفرع من طريق الصالحية والقنطرة جنوبا بالقرب من الحد الفاصل بينى محافظتى الشرقية والإسماعيلية، وإنه تم مناشدة الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ومتابعة الخطة، وتبين أن تكلفة رصف الطريق تتكلف 15 مليون جنيه، ولم يبت فى الطلب منذ فترة، والأهالى تعانى معانأة شديدة فى فصل الشتاء من كل عام من صعوبة الحركة والسير على الطريق وخاصة مع سقوط الأمطار.

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طريق قرية فرشلا بالشرقية (1)
اهالى قرية فرشلا بالشرقية ينظفون الطريق من مياه الامطار

 

طريق قرية فرشلا بالشرقية (2)
مياه الأمطار تغرق طريق قرية فرشلا بالشرقية 

 

طريق قرية فرشلا بالشرقية (3)
مياه الأمطار تغرق طريق قرية فرشلا بالشرقية 

 

طريق قرية فرشلا بالشرقية (4)
مياه الأمطار تغرق طريق قرية فرشلا بالشرقية 

 

طريق قرية فرشلا بالشرقية (5)
مياه الأمطار تغرق طريق قرية فرشلا بالشرقية 

 

طريق قرية فرشلا بالشرقية (7)
طريق قرية فرشلا بالشرقية 

 

طريق قرية فرشلا بالشرقية (8)
مياه الأمطار تغرق طريق قرية فرشلا بالشرقية 

 

طريق قرية فرشلا بالشرقية (9)
مياه الأمطار تغرق طريق قرية فرشلا بالشرقية 

 

طريق قرية فرشلا بالشرقية (10)
مياه الأمطار تغرق طريق قرية فرشلا بالشرقية 

 

طريق قرية فرشلا بالشرقية (11)
مياه الأمطار تغرق طريق قرية فرشلا بالشرقية 

 

 


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