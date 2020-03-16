صور.. سكان منطقة منية دمياط يشتكون من تحول الشوارع لبرك مياه

دمياط عبده عبد البارى

يعاني أهالى منطقة منية دمياط، من غرق الشوارع ، بسبب مياه الأمطار، إذ تحولت الشوارع إلى مستنقعان من المياه وبرك من الوحل، بسبب عدم تمهيد ورصف الطرق، مما تسبب في تعطل حركة السير خاصة الطلبة والموظفين.

وقال مسعد العاصى : نعاني نحن سكان منية دمياط المواجهه لمصنع الثلج من تجمع مياه الأمطار بكثرة شديدة بالمنطقة، موضحا أن مياه الأمطار تسببت فى تكدس السيارات وعرقلة حركة المارة.

وناشد العاصى المسئولين بسرعة التحرك لسحب مياه الأمطار لتسيير حركة السيارات .

بينما أكد السيد أسعد أحد السكان ، أن المنطقة تبتعد عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط 500 متر وتواصلوا مع الخط الساخن ولم يستجيب أحد لهم.

وقال محمود زهره أحد السكان إحنا بنواجه أزمة كبيرة، ومفيش حد حاسس بينا، والمنطقة منتظرة كارثة بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار وحدوث ماس كهربائى بأحد اعمدة الانارة ، لافتا إلى أن المنطقة محسوبة على المدينة، ولكن لا نتمتع بالمزايا التي تتمتع بها، مشيرا إلى أن الأزمة تفاقمت هذا العام حيث امتدت المياه لداخل المنازل والمحلات وورش النجارة ، لتتسبب في شلل تام بحركة السير داخل المنطقة.

يذكر أن محافظة دمياط، شهدت الخميس الماضى، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمدينة، كما تسببت الأمطار في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطرق.