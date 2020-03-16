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صور ..ارتفاع الخسائر لـ 9 حالات انهيار جزئى بعقارات الإسكندرية بسبب الطقس

الإثنين، 16 مارس 2020 12:19 ص
صور ..ارتفاع الخسائر لـ 9 حالات انهيار جزئى بعقارات الإسكندرية بسبب الطقس انهيار عقارات فى الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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ارتفعت خسائر الإسكندرية من تداعيات موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة خلال الايام الماضية، حيث ارتفعت الخسائر من 5 إلى 9 حالات انهيار جزئى فى عقارات بالأحياء المختلفة.
 
وشهد حى غرب الإسكندرية اليوم ، انهيار جزئى فى 3 عقارات بنطاق الحى بدون إصابات ،و تلقت غرفة عمليات حى غرب بلاع  بانهيار جزء من سور وسقف شقه بالدور الخامس بعقار بشارع ابن السيار ارض الموز القباري ، دون وقوع اصابات وقد قامت الاجهزة التنفيذية بالانتقال الى موقع العقار ، بحضور  المقدم ميسور زيدان رئيس مباحث قسم مينا البصل والمهندسه ابتسام سكرتير عام الحي والمهندس محمد مصطفى مدير شبكات كهرباء القباري، تم عمل معاينه للعقار.
 
فيما وقع انهيار بعقار قديم رقم 10 بشارع ابن بهلول متفرع من شارع البهواشى، ولم يسفر عن أى إصابات، وانتقل رجال قسم شرطة مينا البصل ومسئولو الحى لمتابعة حالة العقار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.
 
كما شهد حى غرب انهيار جزئى بعقار أخر بشارع بهلول متفرع من البهواشى  بمنطقة الورديان، وأكد حى غرب على أنها كلها لم تسفر عن إصابات وسيتم عرض تلك العقارات على لجنة المنشأت الايلة للسقوط حيث أن جميعها صادر لها قرارات إزالة.
 
وفى نفس السياق أعلن حى المنتزة أول شرق الإسكندرية، عن سقوط أجزاء خرسانية من عقار بنطاق الحى دون اصابات، وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع العقار بناء على تعليمات  حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول بالتحرك الفوري فور ورود بلاغ بسقوط أجزاء خرسانية من العقار الكائن بخلف 318 شارع خالد بن الوليد ، و تم وضع  حاجز خشبي اسفل العقار لحماية أرواح المواطنين من التعرض للمخاطر ، وذلك بمتابعة أحمد إبراهيم سكرتير عام الحى ،و رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع.
 
ومازالت محافظة الإسكندرية تواصل حصر خسائر موجة الطقس السئ التى تعرضت لها على مدار 3 أيام و استمرت من الخميس الى السبت ، حيث تعرضت محافظة  الاسكندرية على مدار ال72 ساعة الماضية ،  لموجة من الطقس السئ ، ضمن المنخفض الجوى العميق الذى تعرضت له محافظات مصر ، حيث  أدى المنخفض الجوى الى هطول الامطار بصفة مستمرة بكثافات متفاوتة ما بين غزير و متوسط و خفيف و على مناطق متفرقة  ، مما أدى الى تعرض المحافظة الى خسائر وأضرار خلال تلك الموجة ، و لكن دون التعرض  لخسائر بشرية ، بعض الخسائر ظهرت فى اليوم الاول من الموجة السئية و البعض الاخر بدأ فى الظهر فى الايام التالية كتداعيات سلبية للطقس السئ.
العقار المنهار
العقار المنهار
العقار
العقار

انهيار اجزاء من السقف
انهيار اجزاء من السقف

انهيار اجزاء
انهيار اجزاء

موقع العقار
موقع العقار
 
 
 
 

 


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