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رجائي عطية يتقدم على سامح عاشور بفارق 420 صوتا بنقابة جنوب القليوبية

الإثنين، 16 مارس 2020 12:22 ص
رجائي عطية يتقدم على سامح عاشور بفارق 420 صوتا بنقابة جنوب القليوبية رجائى عطية المرشح على مقعد نقيب المحامين
القليوبية- إبراهيم سالم

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أعلنت اللجنة العامة الفرعية بنقابة المحامين بجنوب القليوبية برئاسة المستشار جمال قطب، الانتهاء من أعمال فرز أصوات الناخبين فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، التى تجرى على منصب النقيب وأعضاء المجلس، والتي تضمنت حصول رجائي عطية المرشح على مقعد نقيب المحامين على 1055 صوتا، فيما حصل المرشح سامح عاشور على 635 صوتا.

 ويتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

 وأعلن المستشار جمال قطب رئيس اللجنة العامة الفرعية بجنوب القليوبية، أن نسبة التصويت طوال اليوم لم تتخط الـ 35%، حيث أنه بلغ إجمالي عدد من يستحق التصويت 7435 صوتا بـ "شبرا الخيمة، القناطر الخيرية، قليوب، الخانكة، العبور"، ممن سددوا الاشتراكات وجددوا الكارنيهات، موضحا أنه لم يتم مد التصويت في اللجان التي أنهت عملها وتم بدء الفرز.

 وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات .

 وأضافت النقابة ، أن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتحابية قد تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، متابعة: "بلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة".

 وتابعت: "في نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان".

 

 

 


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