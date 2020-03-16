رئيس وزراء هولندا: غالبية السكان سيصابون بفيروس كورونا

وكالات

قال رئيس الوزراء الهولندى مارك روتى، اليوم الإثنين، فى خطاب متلفز إلى الأمة، إن غالبية السكان فى هولندا سيصابون بفيروس كورونا، لكنه استبعد إغلاقا تاما للبلاد.

وقال روتى، إن حكومته تريد تطوير "مناعة جماعية" بانتظار إيجاد لقاح، وذلك بعدم حماية الأشخاص الأقل ضعفا من الإصابة بالفيروس والاكتفاء بحماية المسنين والمرضى منه.

وفي أول خطاب من نوعه لرئيس وزراء هولندى منذ الأزمة النفطية في سبعينيات القرن الماضي قال روتى، إن هذا الأمر قد يستغرق "أشهرا أو أكثر".

وتفرض هولندا قيودا هي الأكثر تشددا منذ انتهاء الحرب العالمية تتضمن إقفال المدارس والمطاعم والمقاهي.

وقال روتى بكل جدية "الحقيقة أن قسما كبيرا من الهولنديين سيصاب بفيروس كورونا، هذا ما ينبئنا به الخبراء" لكنّه أضاف، على عكس إيطاليا وإسبانيا اللتين فرضتا قيودا صارمة على التنقل لكبح تفشي الفيروس، ان هولندا لن تشهد "إغلاقا تاما".

وقال إن فرض قيود كتلك يعنى إغلاق البلاد لعام أو أكثر، مع كل ما يرافق ذلك من تداعيات"، وأضاف أن الفيروس "يمكن أن يعاود الظهور مباشرة بعد رفع التدابير".