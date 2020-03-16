ديلى ميل عن مسئولو الصحة: 8 ملايين بريطانى قد يصابون بكورونا خلال 12 شهرا

فاطمة ياسر

كشفت وثيقة تم وضعها في " Public Health England"، أن رؤساء الصحة يتوقعون استمار فيروس كورونا لمدة 12 شهرا أي حتي ربيع 2021، بالإضافة إلي إصابة 80 في المائة من سكان بريطانيا، وستشهد دخول حوالي 8 مليون شخص إلي المستشفي، وذلك وفقا للتقرير المنشورعبر صحيفة " dailymail".

وأوضحت الجريدة البريطانية، أن الوثيقة تفصل كيف سيؤثرهذا الفيروس التاجي على الموظفين الرئيسيين في NHS والشرطة ورجال الإطفاء، وتقول: "من المتوقع أن يصاب 80٪ من السكان بـ Covid-19 في الـ 12 شهرًا القادمة ، وما يصل إلى 15٪ (7.9 مليون شخص) قد يحتاجون إلى دخول المستشفى".

وهذه الوثيقة تم إعدادها في الأيام الأخيرة من قبل فريق الاستعداد والاستجابة للصحة العامة في إنجلترا، وقالت الدكتورة سوزان هوبكنز ، نائب مدير خدمة العدوى الوطنية في PHE: "أنه من ضروري بقاء الأشخاص الذين يعانون من اعراض الإصابة بالفيروس التاجي البقاء في المنزل، من أجل الحد من انتشار الفيروس. "

وقال بول هانتر، أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا، وخبير في علم الأوبئة "أنه من المرجح استمرار الفيروس التاجي لمدة 12 شهرًا ، وهذا الأمر يتسبب في شعورالناس بالضيق والقلق".

كما تكشف الوثيقة أن ما يقدر بنحو 500000 من أصل 5 ملايين شخص يعتبرون حيويين لأنهم يعملون "في الخدمات الأساسية والبنية التحتية الحيوية" سيصابون بالمرض في أي وقت خلال ذروة شهر من انتشارالوباء، ويشمل هذا الرقم البالغ 5 ملايين مليون موظف من الخدمات الصحية الوطنية و 1.5 مليون يعملون في الرعاية الاجتماعية.

وجاء ذلك بعد خضوع الأشخاص لاختبار وثبت أن 38،907 حالة سلبية ضد المرض و 1،372 نتيجة إيجابية، وقال وزير الصحة مات هانكوك هذا الصباح إن كبار السن قد يضطرون إلى عزل أنفسهم لمدة تصل إلى أربعة أشهر.