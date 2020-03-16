تكبير الطرازات لاستيعاب الأعداد الراغبة فى السفر من وإلى مصر قبل الإيقاف

كتب محمود عبد الغنى

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه في إطار الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية دائما في مختلف الأحداث والأزمات تجاه أبناء مصر في مختلف أنحاء العالم ومراعاة للظروف الراهنة فقد تقرر تكبير طرازات أكبر عدد ممكن من الطائرات علي الرحلات الدولية وفقا لحجم الطلب علي خطوط الشركة في الاتجاهين لاستيعاب الاعداد الراغبة في السفر من وإلي مصر خلال الساعات القادمة قبل الموعد المحدد لإيقاف حركة الطيران، يأتي ذلك في ضوء القرار الصادر اليوم من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعليق حركة الطيران من وإلي جميع المطارات المصرية اعتبارا من ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 19 مارس وحتي الثلاثاء الموافق 31مارس 2020 ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا وبناء علي توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

وأضاف زكريا أنه تقرر رد قيمة تذكرة السفر الدولية لعملاء مصرللطيران الراغبين في استرجاع التذكرة مع اعفائهم من اي غرامات، كما يرجي من العملاء الراغبين في تعديل أو تأجيل حجوزاتهم مراجعة اي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية او وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني

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