تعرف على قرار النيابة بشأن موظف روج هواتف وكاميرات مجهولة بالتجمع الأول

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تحريات المباحث، فى واقعة ضبط أحد الموظفين بترويج هواتف وكاميرات مجهولة المصدر إليكترونياً.

كان تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع هواتف محمولة وكاميرات مجهولة المصدر عبر شبكة الإنترنت بالتجمع الأول، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفاده ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بقيام أحد الأشخاص بعرض هواتف محمولة وكاميرات للبيع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مجهولة المصدر وممنوع تداولها بالبلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، أثناء استقلاله سيارة وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (20 هاتف محمول صغير الحجم - 13 قلم مزودين بخاصية التسجيل والتصوير - كاميرا تصوير صغيرة الحجم) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرض القانون في مادته الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الكاميرات آليا أو لاسلكيا، بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة.

على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص كما نصت المادة على أنه في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة.