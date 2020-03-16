تعرف على أسماء الفائزين بالقرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شهد محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصارى، فعاليات القرعة العلنية للحج التى نظمتها مديرية أمن الفيوم تحت إشراف وزارة الداخلية للعام 1441 هـ، 2020م والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات بنادى قارون الرياضى، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وبلغ عدد المتقدمين لقرعة الحج هذا العام 1839 شخصا، تم اختيار منهم بأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام 409 حجاج، منهم 41 من كبار السن فائزين بالتزكية، و368 حاجا من مختلف مراكز المحافظة، بواقع 79 حاجا لبندر الفيوم، و59 لمركز الفيوم، و59 لمركز سنورس، و76 لمركز إطسا، و38 لمركز طامية، و22 للشواشنة ويوسف الصديق، و35 لمركز أبشواى، بالإضافة إلى 102 مرشح احتياطيا.

وقدم الدكتور أحمد الأنصارى، التهنئة للمرشحين الذين تم اختيارهم لأداء فريضة الحج هذا العام، مطالباً إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة ولمحافظة الفيوم بشكل خاص، كما طالبهم بالدعاء لمصر بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء، متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً، وأن يعودوا سالمين إلى أرض الوطن.

وينشر "اليوم السابع" أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم والتي جاءت كالتالى:



أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم



أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم



أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم



أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم



أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم



أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم



أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم



أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم



أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم



أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم



أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم



أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم



أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم



أسماء الفائزين فى القرعة العلنية لوزارة الداخلية لأداء فريضة الحج بالفيوم