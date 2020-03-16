بعد تأجيل طعن المتهمين.. تعرف على تواريخ ارتبطت بقضية "أحداث عنف العدوة"

كتب إيهاب المهندس

اقتربت محكمة النقض من الفصل فى طعون المتهمين فى قضية أحداث عنف العدوة، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد من محكمة جنايات المنيا، بعد تأجيل الجلسة 24 مارس الجارى، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى.

1 ـ "14 أغسطس 2014"، ويشير لتاريخ أحداث العنف التي شهدها مركز شرطة العدوة.

2 ـ "3 يوليو 2015"، ويشير لتاريخ أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين.

3 ـ "15 مارس 2016"، ويشير للجلسة التي قررت فيها المحكمة إخلاء سبيل 269 متهمًا على ذمة القضية من المتهمين المحبوسين بعد تسليم أنفسهم.

4 ـ "19 مايو 2016"، ويشير لتاريخ انتداب المحكمة احد أعضائها لمعاينة مكان الأحداث.

5 ـ "27 نوفمبر 2017"، المحكمة تأمر بإلقاء القبض على 9 من المتهمين المخلى سبيلهم لظهورهم فى الفيديوهات أثناء عرض الأحراز.

6 ـ "23 سبتمبر 2018"، ويشير لتاريخ صدور حكم بالمؤبد لبديع و88 وأحكام ما بين المشدد والبراءة لباقى المتهمين.

وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع تجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهمًا من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 683 متهما من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقًا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق.