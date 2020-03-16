بالأسماء.. إصابة 17 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق السويس – جنوب سيناء

السويس – السيد فلاح

أصيب 17 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على طريق "السويس- جنوب سيناء" بالقرب من كمين عين موسى فى محافظة السويس باتجاه رأس سدر، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى التأمين الصحى بالسويس، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجروح متفرقة بالرأس والوجه واشتباه خلع بالكتف واشتباه ما بعد الارتجاج.

تلقى اللواء حسن ترك، نائب مدير أمن السويس، إخطارًا، من الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق الإسعاف بالسويس، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم "ط ج ب 9587"، على طريق "السويس- جنوب سيناء" بالقرب من كمين عين موسى فى محافظة السويس، باتجاه رأس سدر، وأسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا بإصابات متنوعة، على الفور انتقلت قوة أمنية من كمين عين موسى، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحى بالسويس ، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

وحصل "اليوم السابع"، على أسماء المصابين فى الحادث وهم، "يوسف عاشور عبد اللطيف 21 سنة من دمنهور، ومحمد مختار عبد الحميد 24 سنة من البحيرة، وأحمد نسيم محمد 28 سنة، من القاهرة، وياسر أحمد جلال 55 سنة، الإسكندرية، وأحمد شرف عباس 22 سنة، من البحيرة، ومممدوح كمال ربيع 32 سنة طنطا، وقاسم محمد لملوم، مأمور جمرك نويبع، 34 سنة من القاهرة، ومبروك جمعة رمضان، 57 سنة من الإسكندرية، وأيمن حسن أحمد 31 سنة، من المنيا، ومحمد على السقا، 36 سنة من البحيرة، وزينهم محمد السيد، 53 سنة، من بنها، سامح سعيد إبراهيم 45 سنة من الإسكندرية، وتامر محمود حمودة، 32 سنة، من الإسكندرية، وأحمد راضى أحمد، 36 سنة، من الإسكندرية، وبدر محمد عبد الحميد، 19 سنة، من البحيرة، وعبد الحميد رمضان عبد الحميد، 23 سنة من البحيرة، وعابد كامل محمد، مساعد شرطة، 44 سنة من المنيا "، وتنوعت إصابتهم ما بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجروح متفرقة بالرأس والوجه واشتباه خلع بالكتف واشتباه ما بعد الارتجاج .