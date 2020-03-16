الوطنية للانتخابات تعلن اليوم اسم الفائز بمقعد ملوى بالمنيا بعد جولة الإعادة

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، اليوم الاثنين فى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، بمقر الهيئة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية لدائرة مركز ملوى بالمنيا.

ومن المنتظر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم اسم الفائز، وإخطار مجلس النواب، حيث يؤدى النائب الجديد للدائرة اليمين الدستورية كعضو لمجلس النواب.

وجرت جولة الإعادة فى دائرة ملوى بالمنيا بين كل من المرشحين عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان، حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح على الدائرة فى يناير الماضى بعد وفاة نائبها أحمد شمروخ بعد صراع مع المرض.

وكانت قد أجريت جولة أولى من الانتخابات فى فبراير الماضى، تنافس فيها 7 مرشحين، لكن لم يحصل أى منهم على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، لذلك أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة الإعادة بين أعلى مرشحين حصلا على الأصوات وهم كل من المرشحين، عبد الله محمد عبد الله خليفة والذى كان قد حصل على 10424 صوتا، ومحمد عبد الحكم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم وحصل على 26642 صوتا فى الجولة الأولى من الانتخابات بالدائرة.

وانتهت عملية الاقتراع بجولة الإعادة فى الدائرة يوم الأربعاء الماضى، وانتظمت العملية بالدائرة دون أن تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات أيه شكاوى، وجرت الانتخابات على مستوى 153 لجنة انتخابية بالدائرة، بإشراف 182 قاضيا وعاونهم عدد من الموظفين، وبلغ عدد من لهم حق التصويت فى دائرة ملوى بالمنيا 444 ألفًا و867 ناخبًا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد تلقت من وزارة الخارجية أوراق العملية الانتخابية لتصويت المصريين فى الخارج بجولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوى بالمنيا، حيث كانت السفارات والقنصليات قد بدأت فى إرسال هذه الأوراق للخارجية، والتى تقوم الأخيرة بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، عقب أن يصلها أرواق الانتخابات من كافة الدول التى جرت فيها عملية الاقتراع.

وأرسلت البعثات الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم ونماذج محاضر الفرز، برقيا لوزارة الخارجية، والتى أرسلتها للجنة متابعة وتلقى أوراق العملية الانتخابية من اللجان الانتخابية فى الخارج ، وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتجميع نتائج الخارج على نتائج الداخل، حيث تعلنها اليوم مجمعة وتعلن اسم الفائز.