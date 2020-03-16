الهند تمنع دخول المسافرين من تركيا وبريطانيا ودول آخرى اعتبارا من 18 مارس

إبراهيم سعيد

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم، تعليق منع دخول المسافرين من الدول الأوروبية وبريطانيا وتركيا اعتبارا من 18 مارس الجارى، فيما إصدار التأشيرات السياحية حتى 15 أبريل المقبل، وفرض حجر صحّي على القادمين من سبع دول موبوءة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر، أشارت إلى أن حملة التأشيرات الدبلوماسية والتأشيرات الممنوحة لمنظمات دولية وللعمل ولأصحاب المشاريع سيتم استثناؤها من هذا القرار.