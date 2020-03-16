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الهند تمنع دخول المسافرين من تركيا وبريطانيا ودول آخرى اعتبارا من 18 مارس

الإثنين، 16 مارس 2020 04:13 م
الهند تمنع دخول المسافرين من تركيا وبريطانيا ودول آخرى اعتبارا من 18 مارس فيروس كورونا
إبراهيم سعيد

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أعلنت الحكومة الهندية، اليوم، تعليق منع دخول المسافرين من الدول الأوروبية وبريطانيا وتركيا اعتبارا من 18 مارس الجارى، فيما إصدار التأشيرات السياحية حتى 15 أبريل المقبل، وفرض حجر صحّي على القادمين من سبع دول موبوءة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر، أشارت إلى أن حملة التأشيرات الدبلوماسية والتأشيرات الممنوحة لمنظمات دولية وللعمل ولأصحاب المشاريع سيتم استثناؤها من هذا القرار.

كما طالبت باكستان برفع حظر التجول والحصار العسكرى على الكشميريين فى جامو وكشمير المحتلة من جانب الهند، إثر تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا فى الوادى؛ وذلك لتمكين جهود الإغاثة.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية على لسان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة ظفر ميرزا خلال مؤتمر عبر الفيديو لرابطة (سارك)، الذي استضافه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى، بمشاركة رؤساء كل من سريلانكا والمالديف وأفغانستان ورؤساء الوزراء لكل من بنغلاديش والنيبال وبوتان؛ لمناقشة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال ميرزا "إن تسجيل حالات بإصابة بفيروس كورونا في جامو وكشمير المحتلة هو لأمر بالغ القلق، مضيفا أنه نظرا إلى حالة الطوارئ الصحية، بات من الضرورى رفع حظر التجول والحصار العسكرى فورا فى جامو وكشمير".

 


كشمير

باكستان

إقليم جامو

كورونا

الهند

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