اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 11:36 م
خالد صلاح
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النواب الديمقراطيون يؤجلون عودتهم للكونجرس لأجل غير مسمى بسبب الكورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 11:06 م
النواب الديمقراطيون يؤجلون عودتهم للكونجرس لأجل غير مسمى بسبب الكورونا النواب الامريكى
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 ذكر مسئولون بالحزب الديمقراطي الأمريكي اليوم /الإثنين/ أن القادة الديمقراطيين بمجلس النواب سيؤجلون عودتهم للكونجرس كإجراء وقائي مع تصاعد القلق بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن المسئولين أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الديمقراطية ستيني هوير أخبرا نواب الحزب في اجتماع هاتفي اليوم أنهم سيؤجلون موعد عودتهم للكونجرس، والذي كان محددا له يوم 23 من الشهر الجاري. وأوضح المسئولون أن القادة الديمقرطيين يبحثون أيضا فرص تحريك مواعيد التصويت على القرارات بحيث لا يحضر جميع أعضاء المجلس (435 عضوا) في مقر المجلس في نفس الوقت. 
يأتي ذلك في ظل تنامي القلق من تفشي وباء "كورونا"، إذ بدأ ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة وغيرها في الانخراط فيما يطلق عليه "التباعد الاجتماعي"، متفادين التجمعات الكبيرة والاتصال المباشر مع الآخرين قدر المستطاع من أجل وقف انتشار العدوى.
وبلغت حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة حتى اليوم 69 حالة وفاة على الأقل وأكثر من 3700 مصاب. وعالميا، بلغت حالات الإصابة بالفيروس نحو 170 ألف حالة، بينما توفى أكثر من 6500 شخص جراء إصابتهم.

الحزب الديمقراطي الأمريكي

مجلس النواب

كورونا

الولايات المتحدة

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