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المجلس السيادى السودانى يعلن حالة الطوارئ الصحية فى البلاد

الإثنين، 16 مارس 2020 05:53 م
المجلس السيادى السودانى يعلن حالة الطوارئ الصحية فى البلاد عبد الفتاح البرهان
إبراهيم سعيد

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أعلن رئيس المجلس السيادي في السودان، عبدالفتاح البرهان، فى خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين، بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تفقد أمس الأحد، عدة مراكز للعزل والحجر الصحى لمواجهة فيروس كورونا، وذكر مجلس السيادة السودانى - فى بيان اليوم - أن البرهان أطلع على استعدادات وتجهيزات مراكز استقبال الإصابات المتوقعة بفيروس كورونا، ووجه الجهات ذات الصلة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لحماية السودانيين.
 
من جانبه، قال مدير قسم الاستجابة بالإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية الدكتور محمد الأمين عبد الماجد - فى تصريح صحفى - إن المعسكرات والمناطق التى شملتها الزيارة يمكن أن يُستفاد منها كحجر صحى أو مراكز للعلاج والعزل فى حالة حدوث أى طارئ بخصوص وباء كورونا.
 
وأضاف أنه تم خلال الزيارة الوقوف على جاهزية هذه المواقع وتزويدها بكافة الاحتياجات لاستخدامها عند الحاجة إليها.
 

 


السودان

رئيس مجلس السياده السودانى

كورونا

فيروس كورونا

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