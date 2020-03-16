"الكاثوليك": مناولة كبار السن بالمنازل وإجراءات صحية بالكنائس

سارة علام

أعلن سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية وهو الهيئة العليا فيها، سلسلة من الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا

وذكر بيان صادر عن السنودس الكاثوليكي منذ قليل، إن قداسات الكنيسة سوف تستمر فى مواعيدها مع استعداد الآباء الكهنة لمناولة (طقس التناول) كبار السن فى المنازل مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع نقل العدوى.

وأوضحت الكنيسة، إنها ستعمل على تعقيم الكنائس والمبانى مع إيقاف خدمة الافتقاد بالمنازل وكافة الرحلات والأنشطة والمؤتمرات كثيفة العدد، وشددت الكنيسة على اقتصار طقس المعمودية وصلوات الجنازة على الأسرة فقط تجنبًا للزحام مع منع لمس الأيقونات والصور وأيادى الكهنة.

كانت الكنائس المصرية قد استجابت بشكل فوري لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففي حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهي وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.

أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة اسبوعين، بدء من اليوم الأحد، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس .

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الأجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياة وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.

كما أصدر مجمع كهنة الإسكندرية بيانا بهذا الخصوص تضمن عددا من التدابير من بينها الصلاة في كل القداسات والعشيات وأيضاً في الصلوات الخاصة من أجل أن يرفع الله عن العالم هذا الوباء وتأجيل جميع الأنشطة التي بها تجمعات (مثل الرحلات أو الخلوات) حتى نهاية الصوم الكبير ما عدا مدارس الأحد وخدمات التعليم، ويمكن لكل كنيسة توزيع مواعيد الخدمات لتجنب التكدس.