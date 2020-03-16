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الجريدة الرسمية تنشر إعلان فوز صابر عبد الحكيم بمقعد ملوى بالانتخابات التكميلية

الإثنين، 16 مارس 2020 09:14 م
الجريدة الرسمية تنشر إعلان فوز صابر عبد الحكيم بمقعد ملوى بالانتخابات التكميلية المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2020 بشأن إعلان النتيجة النهائية للانتخابات التكميلية بالدائرة السابعة دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا التي أجريت في الداخل والخارج والتي أعلنت فيها الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم بمقعد ملوى بالمنيا، وذلك فى جولة الإعادة بالدائرة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب على المقعد.

المنيا
المنيا

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد تلقت من وزارة الخارجية أوراق العملية الانتخابية لتصويت المصريين فى الخارج بجولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوى بالمنيا، بعد أن ارسلت البعثات الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم ونماذج محاضر الفرز، برقيا لوزارة الخارجية، والتى أرسلتها للجنة متابعة وتلقى أوراق العملية الانتخابية من اللجان الانتخابية فى الخارج، وقامت الهيئة بتجميع نتائج الخارج على نتائج الداخل، وإعلان النتائج مجمعة.

نتيجة الانتخابات
نتيجة الانتخابات

 

وشهدت عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج والداخل فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بجولة الإعادة بدائرة ملوى بالمنيا، انتظام التصويت، ومرت دون وجود معوقات أو شكاوى بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وجرت جولة الإعادة في دائرة ملوى بالمنيا بين كل من المرشحين عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان، حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح على الدائرة فى يناير الماضى بعد وفاة نائبها أحمد شمروخ بعد صراع مع المرض.

 

وكانت قد أجريت جولة أولى من الانتخابات فى فبراير الماضى، تنافس فيها 7 مرشحين، لكن لم يحصل أى منهم على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، لذلك أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة الإعادة بين أعلى مرشحين حصلا على الأصوات وهم كل من المرشحين، عبد الله محمد عبد الله خليفة والذى كان قد حصل على 10424 صوتا، ومحمد عبد الحكم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم وحصل على 26624 صوتا فى الجولة الأولى من الانتخابات بالدائرة.

 

 

 


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