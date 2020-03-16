اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 11:30 م
خالد صلاح
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البرازيل.. إصابة وزير الاتصالات بكورونا والرئيس بولسونارو تحت المراقبة

الإثنين، 16 مارس 2020 11:19 م
البرازيل.. إصابة وزير الاتصالات بكورونا والرئيس بولسونارو تحت المراقبة رئيس البرازيل
وكالات

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أكدت الحكومة البرازيلية اليوم الخميس، أن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن، مصاب بفيروس كورونا المستجد.
 
وأصدر مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بيانا، أكد فيه أن وزير الاتصالات اجتمع يوم السبت الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، حسبما نشرت روسيا اليوم .
 
وذكرت صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو" البرازيلية أن بولسونارو يخضع للمراقبة خشية إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن وزير الصحة في البلاد أن وزير الاتصالات مصاب بالفيروس.
 
وأعلنت وزارة الصحة أن بولسونارو سيوضع تحت المراقبة إذ تأكدت إصابة وزير الاتصالات البرازيلي الذي خالطه بكورونا.
 
ورافق واجنجارتن الرئيس بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة ونشر صورة على موقع إنستغرام يظهر فيها واقفا إلى جوار ترمب.
 
وأكدت البرازيل في بيان أنها أبلغت السلطات الأمريكية بالفعل بإصابة الوزير.

البرازيل

كورونا

الاتصالات

فيروس

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